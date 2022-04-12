Турецкий заявил, что его коллективы будут продолжать выступать в России в любом случае

Михаил Турецкий, руководитель арт-группы «Хор Турецкого» и SOPRANO дал интервью kp.ru. Он заявил, что его коллективы будут продолжать выступать в России при любых обстоятельствах.

«Сейчас мы нужны своей стране, нужны даже больше, чем прежде. У нас такой репертуар, который помогает поддержать наших соотечественников, зарядить уверенностью, гордостью за свою страну и культуру. Эмоциональный подъем необходим, мы готовы и можем выступать в нашей стране», — считает Турецкий.

Он добавил, что политика и искусство никак не связаны, и коллективы продолжат выступать там, куда им открыта дорога.