Знаменитости 04 марта 2024, 11:57 Турецкий актер Бурак Озчивит не исключил создание совместного с Россией сериала

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Звезда «Великолепного века», турецкий актер Бурак Озчивит во время выступления на полях Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» не исключил создание совместного с Россией сериала. Об этом написал Life.

По словам артиста, представители турецкой киноиндустрии могут приехать в Россию, чтобы обсудить проекты.

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«Мы знаем, что турецкий сектор кинематографии на очень высоком уровне. Видим любовь вашу к турецкой продукции. Надо максимально много реализовывать наших совместных проектов», — сказал он.

Если турецкий кинематограф посмотрит в сторону России, это будет продуктивно для обеих сторон, добавил артист.