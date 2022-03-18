Турецкая актриса Эврим Доган вышла замуж

Звезда сериала «Постучись в мою дверь», исполнившая роль Айфер Йылдыз, Эврим Доган вышла замуж. Ее избранником стал турецкий актер Йенер Озер. Об этом сообщило турецкое издание TelevizyonGazetesi.com.

Доган, которой сейчас 44 года, призналась, что не хотела делать торжеством пышным. Звездная пара устроила скромную роспись в ЗАГСе, а также назначила небольшой банкет в одном из турецких ресторанов на 19 марта, написали «Дни.ру».

Актриса призналась, что испытывает невероятное счастье по поводу этого события. Однако ни она, ни ее супруг в отпуск уходить не собираются. Они оба продолжат участвовать в съемках.

Доган и Озер начали встречаться около пяти лет назад. Бракосочетание, как считают артисты, мало что меняет в жизни.