Тур-менеджер Rolling Stones умер, когда копал могилу для своей собаки

Тур-менеджер Мик Бригден, который известен своей работой со многим легендарными артистами, внезапно скончался в собственном поместье в Калифорнии. Об этом сообщило издание TMZ.

По сведениям журналистов, все произошло еще 7 сентября. Бригден находился на своем участке Санта-Роза. Он вышел во двор, чтобы вырыть могилу для своего питомца — у него скончалась австралийская овчарка.

Но в какой-то момент Мик резко почувствовал недомогание. Это увидела соседка и оперативно позвонила в скорую помощь. Медики доставили мужчину в госпиталь, но оказались уже бессильны. В больнице Мик Бригден скончался. О том, что могло стать причиной смерти известного музыкального деятеля, пока ничего не известно.

Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер в возрасте 72 лет в июле этого года. Как рассказали его родственники, музыкант скончался во сне в своем доме в Хьюстоне. Поклонники по всему миру выразили его близким свои соболезнования. Популярное блюзовое рок-трио ZZ Top начало своб работу еще в 1969 году и завоевало сердца фанатов во многих странах.