Туктамышева объяснила участие в фотосессии для Maxim

Участие в эротической фотосессии для журнала Maxim помогло фигуристке Елизавете Туктамышевой поднять самооценку и полюбить свою фигуру. В этом 24-летняя девушка призналась на YouTube-канале Ice Room, сообщил сайт eg.ru.

Популярный журнал сам вышел на переговоры с агентом спортсменки. А Туктамышева сразу же согласилась.

«Первые эмоции были просто: „Вау, меня пригласили!“ <…> Потом у меня были сомнения, стоит ли это делать, потому что это все-таки очень компрометирующая съемка. Но, поговорив с агентом, решили, что сделаем ее не такой пошлой и сделаем это красиво», — рассказала фигуристка.

Теперь она смотрит на фотографии, и они ей «безумно нравятся».

Спортсменка призналась, что раздеваться на камеру было вполне комфортно. Также съемка помогла ей осознать, что она обладает хорошей фигурой, которой не нужно стесняться.

«Нормальная спортивная фигура, но у меня не модельная внешность. Хорошая фигурка. Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что мое тело может быть красивым. Не может быть, мое тело — красивое», — заявила Туктамышева.

Спортсменка осознавала, что столкнется с волной осуждения. Тем не менее она готова к этому, потому что реакция на «что-то яркое» всегда разная. Фигуристка согласилась на эротическую фотосессию прежде всего для себя. Она всегда восхищалась красотой женского обнаженного тела.

«Я люблю женское тело. Не только свое, я в принципе люблю женщин», — заявила фигуристка.

Туктамышева часто любуется картинами, на которых изображены голые женщины. При этом для нее важно, чтобы на полотне все было со вкусом и без пошлости.