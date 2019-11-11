Цыпкин назвал преследователей Асмус кучкой психопатов

Совсем недавно вышедший в прокат фильм «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского стал объектом пристального внимания. В частности, этому послужила и постельная сцена с участием Кристины Асмус. Некоторые зрители сочли кадры слишком откровенными, и в адрес актрисы началась настоящая травля.

Кристина Асмус рассказала о жизни после «Текста» и травли. Видео Подробнее

Александр Цыпкин возмутился, что нападки из-за морального облика перешли в реальные угрозы девушке.

«Я если честно думал просто группа малолетних <…> и страшных баб традиционно <…> топят за мораль. <…> Ничего нового. (тем не менее респект Гарику Харламову за позицию). Оказалось Кристине поступают реальные угрозы. То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислят по айпи совершают уголовно-наказуемое преступление. Государство по идее должно защищать своих граждан, находить этих упырей и беспощадно сажать», — написал пораженный Цыпкин.

«Они угроза национальной безопасности <…> эти люди подменяют собой государство и бросают ему вызов, своей верой в безнаказанность», — отметил писатель.

Цыпкин выразил уважение Кристине Асмус и ее мужу Гарику Харламову в связи с «борьбой с зомби <…> которые могут создать впечатление, что их большинство». Он подчеркнул, что это не так и назвал хейтеров актрисы «кучкой клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием» и «побочным эффектом цивилизации».

Писатель отметил, что государство должно вмешиваться в подобные инциденты: «Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы».