Цымбалюк-Романовская рассказала о мучительной смерти Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о том, как умирал ее бывший муж Армен Джигарханян. Скандально известная пианистка видела медицинское заключение, в котором были перечислены диагнозы, поставленные актеру.

«Пролежни четвертой степени, сепсис, начальная стадия гангрены. И плюс еще он, видимо, очень давно не ел, потому что весил 60 килограммов приблизительно. Он в таком состоянии прибыл в больницу», — рассказала Цымбалюк-Романовская в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».

Пианистка утверждает, что до госпитализации актер долго лежал без ухода и его окружение препятствовало тому, чтобы к нему пришли на помощь.

«Это просто адские муки, когда человек гниет практически заживо. Он все время был под охраной, все время был закрыт от общества, к нему не мог попасть ни один журналист», — сказала экс-жена режиссера.

Цымбалюк-Романовская опровергла информацию, что в конце жизни Джигарханян вернулся к бывшей супруге Татьяне Власовой.

Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября. Перед смертью он несколько лет тяжело болел. Его похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище.