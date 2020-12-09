Цымбалюк-Романовская подтвердила слухи о мучительной смерти Джигарханяна

Армен Джигарханян действительно умирал в муках. Он был никому не нужен и лежал уже давно. Об этом заявила бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Да, безусловно, у Евгения Вагановича [Петросяна] правильная информация, к сожалению. <…> Армен Борисович Джигарханян как человек никому был не нужен. <…> Это бывает только в том случае, когда за человеком вообще не ухаживают. Он лежал очень давно. Конечно, можно было его спасти, и, конечно, он мог жить в более человеческих условиях», — заявила Цымбалюк-Романовская во время беседы с Пятым каналом.

Накануне юморист Евгений Петросян рассказал в интервью на YouTube, что Джигарханян сильно мучился перед смертью. Ему нужна была медицинская помощь и препараты, но их не было. Позже друг Джигарханяна бизнесмен Артур Согомонян опроверг слова Петросяна.

Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября. Перед смертью он несколько лет тяжело болел. Его похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище. Пост руководителя Театра Джигарханяна занял актер и режиссер Сергей Газаров.