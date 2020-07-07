07 июля 2020, 17:51
Цымбалюк-Романовская опровергла свою причастность к смертям Норкиной и Заграевского
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская утверждает, что не имеет отношения к смертям журналистки Юлии Норкиной и Сергея Заграевского. Об этом сообщило РИА ФАН.
Пианистка уточнила, что у нее не было никаких личных отношений с этими людьми, и они никогда не общались в обычной жизни.
«Они приходили на передачу, что-то там говорили — то, что им сказали. У меня личных отношений не было ни с кем», — заключила Цымбалюк-Романовская.