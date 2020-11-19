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    19 ноября 2020, 13:25

    Цымбалюк-Романовская обратилась к семье Джигарханяна через Радзинского

    Полина Петрова

    Писатель Эдвард Радзинский подтвердил, что актера Армена Джигарханяна не подпускали к телефону перед смертью. Видео с его заявлением опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте экс-супруга ушедшего из жизни артиста, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, пишет сайт mk.ru.
    Цымбалюк-Романовская обратилась к семье Джигарханяна через Радзинского

    Бывшая жена Джигарханяна не один раз говорила, что артисту при жизни не давали общаться с ней. В качестве доказательства она предъявила видеозапись с речью Радзинского.

    Писатель отметил, что в последние годы они часто встречались с Джигарханяном. В какой-то момент их общение стало невозможным. Радзинский признался, что не хочет говорить об этом, информирует РИА ФАН.

    «Много раз пытался до него дозвониться. Но к телефону его не звали», — вспомнил писатель.

    Российский и армянский актер, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. В последние годы жизни он тяжело болел. Его приемный сын Степан Джигарханян рассказал, что из-за пандемии СОVID-19 он практически не выходил на улицу. Это тоже могло отразиться на состоянии здоровья Джигарханяна.