Цымбалюк-Романовская обратилась к семье Джигарханяна через Радзинского

Бывшая жена Джигарханяна не один раз говорила, что артисту при жизни не давали общаться с ней. В качестве доказательства она предъявила видеозапись с речью Радзинского.

Писатель отметил, что в последние годы они часто встречались с Джигарханяном. В какой-то момент их общение стало невозможным. Радзинский признался, что не хочет говорить об этом, информирует РИА ФАН.

«Много раз пытался до него дозвониться. Но к телефону его не звали», — вспомнил писатель.

Российский и армянский актер, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. В последние годы жизни он тяжело болел. Его приемный сын Степан Джигарханян рассказал, что из-за пандемии СОVID-19 он практически не выходил на улицу. Это тоже могло отразиться на состоянии здоровья Джигарханяна.