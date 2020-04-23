Цымбалюк продолжила выяснять отношения с семьей Джигарханяна

Сначала Цымбалюк и Казаченко выясняли отношения в программе «Пусть говорят». Позже блондинка опубликовала на своей странице в Инстаграм пост. Она посвятила его всем близким экс-супруга и молодой возлюбленной Степана Джигарханяна.

По словам бывшей жены артиста, все близкие Джигарханяна — ее оппоненты. В посте она написала: «когда у всех моих оппонЭнтов начнёт обратно расти шерсть и хвосты?». Тем самым, ссылаясь на произведение Булгакова «Собачье сердце».

Подписчики Виталины не смогли промолчать и стали подливать масло в огонь. Они считают, что блондинка молодец, умеет высказывать свое мнение и может постоять за себя.

В комментариях фанаты расхвалили ее.

«Достойно держались, Виталина, воспитание никто не отменял, а вот Ольге его явно не хватает — не может Ольга тактично вести диалог», «Виталина, восхищаюсь! Умница, красавица, всех просто уложила! Одно удовольствие — смотреть, как вы их размазали!», «Виталинка — умница и красавица! Всегда на высоте, с достоинством! А вот Ольга выглядит глупенькой куклой», — написали в «Инстаграм» Цымбалюк-Романовской.