Цыганова раскритиковала Бузову, которая выступила в поддержку однополых браков

По данным сайта «Утро.ру», Бузова пояснила, что это будет выгодно в первую очередь и самому государству: это принесло бы дополнительные деньги в бюджет страны. «Почему кто-то смеет ущемлять права граждан своей же страны?» — заметила знаменитость.

Цыганова возмутилась высказыванию знаменитости. Она считает, что это разрушение традиционных ценностей. «Я православный человек, верующий. И я свои ценности отстаиваю, традиционные», — заявила она.