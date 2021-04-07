Цыганова поделилась воспоминания о Круге

Певица Вика Цыганова поделилась своими воспоминаниями о Михаиле Круге. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она призналась, что они работали вместе, и она жалеет о том, что смерть Круга прервала их сотрудничество.

«Мы с ним записали дуэтный альбом на моей студии. К сожалению, смерть прервала наши отношения. Эту совместную работу мы назвали „Посвящение“», — рассказала она.

Также Цыганова отметила, что Михаил Круг очень много работал и выкладывался по полной.