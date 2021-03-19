Певица Вика Цыганова написала завещание после приступа смертельной болезни. В этом она призналась на программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Цыганова подхватила заразу от своего экзотического попугая 13 лет назад. Сначала она столкнулась с проблемами с дыханием, позже у нее отнялись ноги. Врачи спасли певицу, но предупредили, что процесс восстановления будет долгим.

Артистка уже решила, кому после ее смерти достанутся трехэтажный загородный дом, яхта и бизнес.

«Я не хочу в гробу потом вертеться и страдать на эту тему», — сказала 57-летняя музыкальная исполнительница.

Детей у певицы нет, отметил сайт «Утро.ру». Цыганова состоит в браке с поэтом и продюсером Вадимом Борисовичем. Она призналась, что за все время брака ни разу не смогла забеременеть. Супруги думали взять ребенка из детского дома, но в итоге артистка побоялась брать на себя такую ответственность. От процедуры ЭКО она отказалась. По мнению Цыгановой, это противоречит природным процессам.

А художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский не оставил завещания, наследство поделят между его вдовой и детьми.