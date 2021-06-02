Цыганов рассказал, каково ему быть многодетным отцом

Актер Евгений Цыганов рассказал в интервью, как воспитывает своих восьмерых детей. Об этом написало ИА Nation News.

У Цыганова семь детей от бывшей жены Ирины Леоновой и один ребенок от новой — актрисы Юлии Снигирь.

Актер, который обычно не любит давать интервью, в разговоре с журналистом Катериной Гордеевой оказался неожиданно откровенным. Он подробно рассказал о каждом из детей и отметил, что у него нет любимчиков — он любит и скучает по всем восьмерым одинаково. Более того, дети помогают ему «не сойти с ума».

«Я думаю, что можно с ума сойти и без детей вовсе. А с таким количеством детей нет такой возможности, потому что нужно держать руку на пульсе и немного общий хаос контролировать», — поделился актер.