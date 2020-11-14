facebook_pixel
    14 ноября 2020, 11:45

    Цвет волос Трампа изменился после выборов

    Дарья Морозова

    Пользователи соцсетей начали активное обсуждение нового цвета волос Дональда Трампа, который появился после выборов. Теперь политик не блондин, а седой. Об этом сообщило издание New York Post.

    В Twitter появилось множество комментариев на эту тему.

    «Со мной что-то не так или волосы Трампа резко поседели? Печально», — написал один из пользователей.

    «Никто не хочет обсудить, почему волосы Трампа внезапно стали белыми, как бумага?» — написал другой.

    «Волосы Трампа буквально поседели за неделю», — отметил еще один пользователь.

    Издание отметило, что прическа Трампа всегда была его визитной карточкой и вызывала много обсуждений.

    Ранее Трамп заявил, что вовремя покинет Белый дом в случае победы его оппонента Джо Байдена. Об этом сообщила «Газета.Ru». Политик отметил, что «настроен на честные выборы».

    По данным РИА ФАН, на президентских выборах в США было множество случаев фальсификации. Мировые СМИ о них ничего не рассказали.