14 ноября 2020, 11:45
Цвет волос Трампа изменился после выборов
Пользователи соцсетей начали активное обсуждение нового цвета волос Дональда Трампа, который появился после выборов. Теперь политик не блондин, а седой. Об этом сообщило издание New York Post.
В Twitter появилось множество комментариев на эту тему.
«Со мной что-то не так или волосы Трампа резко поседели? Печально», — написал один из пользователей.
«Никто не хочет обсудить, почему волосы Трампа внезапно стали белыми, как бумага?» — написал другой.
«Волосы Трампа буквально поседели за неделю», — отметил еще один пользователь.
Издание отметило, что прическа Трампа всегда была его визитной карточкой и вызывала много обсуждений.
Ранее Трамп заявил, что вовремя покинет Белый дом в случае победы его оппонента Джо Байдена. Об этом сообщила «Газета.Ru». Политик отметил, что «настроен на честные выборы».
По данным РИА ФАН, на президентских выборах в США было множество случаев фальсификации. Мировые СМИ о них ничего не рассказали.