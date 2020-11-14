Цвет волос Трампа изменился после выборов

В Twitter появилось множество комментариев на эту тему.

«Со мной что-то не так или волосы Трампа резко поседели? Печально», — написал один из пользователей.

«Никто не хочет обсудить, почему волосы Трампа внезапно стали белыми, как бумага?» — написал другой.

«Волосы Трампа буквально поседели за неделю», — отметил еще один пользователь.

Издание отметило, что прическа Трампа всегда была его визитной карточкой и вызывала много обсуждений.

Ранее Трамп заявил, что вовремя покинет Белый дом в случае победы его оппонента Джо Байдена. Об этом сообщила «Газета.Ru». Политик отметил, что «настроен на честные выборы».

По данным РИА ФАН, на президентских выборах в США было множество случаев фальсификации. Мировые СМИ о них ничего не рассказали.