Цукерберг решил тайно следить за знаменитостями в TikTok

По информации издания, Цукерберг зарегистрировал свою тайную страницу с именем «finkd». У программиста уже есть учетная запись с таким ником в Twitter.

Около четырех тысяч человек подписались на страницу, а ее владелец — только на 61 пользователя. В подписки тайного аккаунта вошли Ариана Гранде, Селена Гомес и блогеры TikTok Лорен Грей и Джейкоб Сарториус.

Социальная сеть TikTok не подтвердила, что аккаунт «finkd» действительно принадлежит Марку Цукербергу. Однако приложение ссылается на его профиль в Instagram.