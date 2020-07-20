Цукерберг переборщил с кремом от загара и был высмеян в Сети
Папарацци сделали снимки миллиардера, когда он катался на доске для серфинга за 12 тысяч долларов. Фото Цукерберга опубликовала газета The New York Post.
В кадре основатель Facebook смотрит прямо в камеру. Кожа на его лице по сравнению с телом кажется очень бледной.
Пользователей Сети вид Цукерберга позабавил. Они даже показали, кого им напоминает миллиардер.
Некоторые сочли, будто в основателе Facebook есть что-то от инопланетянина-андроида.
Впрочем, нашлись и те, кто принялся защищать Цукерберга. «На самом деле, серферы обычно покрывают лицо цинком. Он отталкивает воду, с чем обычный солнцезащитный крем не справится», — писали в Twitter.
В материале указано, что в июле один из местных жителей Миа Бриер выступил против намерения Цукерберга скупить землю на Гавайских островах. Основателя Facebook окрестили «жадным»: он судится с людьми, чья недвижимость близко расположена к его имению.