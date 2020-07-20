Цукерберг переборщил с кремом от загара и был высмеян в Сети

СМИ показали, как основатель Facebook Марк Цукерберг отдыхает на Гавайях. Вероятно, один из самых богатых людей планеты слишком боится загореть: солнцезащитного крема на его лице оказалось слишком много.

Папарацци сделали снимки миллиардера, когда он катался на доске для серфинга за 12 тысяч долларов. Фото Цукерберга опубликовала газета The New York Post.

В кадре основатель Facebook смотрит прямо в камеру. Кожа на его лице по сравнению с телом кажется очень бледной.

Пользователей Сети вид Цукерберга позабавил. Они даже показали, кого им напоминает миллиардер.

Некоторые сочли, будто в основателе Facebook есть что-то от инопланетянина-андроида.

Впрочем, нашлись и те, кто принялся защищать Цукерберга. «На самом деле, серферы обычно покрывают лицо цинком. Он отталкивает воду, с чем обычный солнцезащитный крем не справится», — писали в Twitter.

В материале указано, что в июле один из местных жителей Миа Бриер выступил против намерения Цукерберга скупить землю на Гавайских островах. Основателя Facebook окрестили «жадным»: он судится с людьми, чья недвижимость близко расположена к его имению.