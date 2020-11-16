Цивин раскрыл подробности скандала с семьей Баталова

«У нее была ссора с домработницей, и после этого она переместилась на нас. 1 июля она выгнала ее, а 17-го на нас перекинулась. При этом никаких причин к этому не было. И то, что сегодня говорится, — это, мягко говоря, лукавство», — поделился собеседник информагентства.

По его словам, после смерти Баталова семья актера оказалась совершенно беспомощной. Цивин вместе с Дрожжиной стали заботиться о ней, поскольку обещали это артисту.

«Сегодня болезненное состояние и характер Гитаны Аркадьевны подвигают ее к тому, что она просто распространяет сведения, которые не являются фактами. Их с Марией взяла сейчас под определенный контроль одна семья, которая и распространяет все слухи», — продолжил Цивин.

Он напомнил, что его вместе с женой обвиняют в том, что они склонили Леонтенко к подписанию доверенности и договора пожизненного содержания, а также в том, что они взяли под опеку дочь Баталова.

«Опекать можно несовершеннолетних детей. Таких, как Мария Алексеевна, нужно брать в попечительство. Она не признана недееспособной», — добавил Цивин.