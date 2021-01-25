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    25 января 2021, 01:59

    Цискаридзе заявил о родстве с бывшим возлюбленным Бузовой

    Валерия Шафирко

    Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил о родстве с рэпером Дивидом Манукяном, также известным как Давой. Об этом он заявил в эфире выпуска программы «Танцы со звездами» на канале «Россия 1».

    Цискаридзе узнал об этом, когда начал интересоваться Манукяном. Артист балета отметил, что все подробности расскажет при личном общении с музыкантом. В ответ на это Дава сказал, что этой новости будет рада его бабушка.

    «Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Дава. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник», — рассказал Цискаридзе.

    Ольга Бузова на прошлой неделе сообщила своим подписчикам в Instagram, что рассталась с Давой. Сначала она попросила не задавать ей никаких вопросов, а после заявила об издевательствах с его стороны и начала выкладывать в Stories переписку с молодым человеком. Но как оказалось, что в искренность отношений пары многие вообще не верят. Историю считают обычным пиаром, а Бузовой посоветовали сохранить лицо и достоинство. Сам Дава назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.