Цискаридзе заявил о родстве с бывшим возлюбленным Бузовой

Цискаридзе узнал об этом, когда начал интересоваться Манукяном. Артист балета отметил, что все подробности расскажет при личном общении с музыкантом. В ответ на это Дава сказал, что этой новости будет рада его бабушка.

«Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Дава. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник», — рассказал Цискаридзе.

Ольга Бузова на прошлой неделе сообщила своим подписчикам в Instagram, что рассталась с Давой. Сначала она попросила не задавать ей никаких вопросов, а после заявила об издевательствах с его стороны и начала выкладывать в Stories переписку с молодым человеком. Но как оказалось, что в искренность отношений пары многие вообще не верят. Историю считают обычным пиаром, а Бузовой посоветовали сохранить лицо и достоинство. Сам Дава назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.