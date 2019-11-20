Цискаридзе вызвал скорую из-за стресса

Цискаридзе признался, что не знает размер своей пенсии Подробнее

По информации Telegram-канала «112», артист два раза вызывал скорую — утром и днем. Дважды врачи поставили Цискаридзе диагноз аллергическая реакция и стресс. Однако бывший солист балета отказался от госпитализации, на которой настаивали медики, и вечером самостоятельно пришел в петербургскую больницу.

Ранее российский артист Николай Цискаридзе заявил, что не знает точный размер своей пенсии, которую получает уже много лет. По его словам, у него была самая большая выплата за всю историю Большого театра, когда он только вышел на пенсию.