Цискаридзе вспомнил походы Грачевского на «Щелкунчика» с его участием

«Мы очень дружили и часто общались», — поделился воспоминаниями Цискаридзе.

Грачевский всегда посещал спектакли с его участием, особенно любил ходить зимой на «Щелкунчика».

«К сожалению, какое-то странное время. Непонятно, когда и кого настигнет эта дикая хворь. Нечеловеческое какое-то сейчас состояние», — добавил артист.

Цискаридзе снялся в одном из эпизодов «Ералаша».

«Я ему все время говорил: „Борь, я все свое детство не мог понять, где вы берете детей, которых снимаете. Ну почему я не знал, куда прийти на кастинг“», — рассказал Цискаридзе.

После этих слов Грачевский посмеялся и пообещал пригласить артиста балета на съемки. Он придумал сюжет специально для Цискаридзе и сказал, что тот может играть только самого себя. Съемки прошли в обычной школе, случилось «много смешных моментов». С Грачевским связано большое количество разных веселых и юморных событий в жизни Цискаридзе.

Режиссер умер в 71 год в больнице. Последние дни Грачевский был в очень тяжелом состоянии и уже не мог самостоятельно дышать.

«Ералаш» вышел на экраны в 1974 году. За 50 лет в тележурнале снялись многие люди, для которых детские роли оказались толчком для начала профессиональной карьеры.