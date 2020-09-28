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    28 сентября 2020, 13:04

    Цискаридзе вспомнил, как его просили прилюдно унизить Волочкову

    Полина Петрова

    Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе вспомнил, как в период работы в Большом театре его просили прилюдно унизить Анастасию Волочкову.
    Цискаридзе вспомнил, как его просили прилюдно унизить Волочкову

    Семь лет назад Цискаридзе со скандалом ушел из театра, которому отдал 20 лет своей жизни. Он вспомнил, что нелегкие времена в Большом переживали и его коллеги. Так, в одно время артисты развернули травлю против Волочковой.

    Балетмейстер танцевал с ней первый в Москве. Его попросили соврать, что он не может поднять артистку на сцене. Многим известно, что вес балерин является одной из проблемных тем. Цискаридзе не пошел на поводу у злопыхателей и отказался произносить такие слова, пишет ИА «Невские новости».

    «Однажды меня попросили соврать перед камерами, что я не могу поднять Волочкову. Я отказался. Тогда это попросили сделать моего педагога, угрожали ему», — вспомнил танцовщик.

    Николай признался, что рад раннему выходу на пенсию. Он отметил, что за годы работы в театре накопилась большая усталость и пропало желание заниматься делом своей жизни. Помимо прочего, за успешную карьеру пришлось заплатить здоровьем.

    Новости SMI.FM