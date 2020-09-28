Цискаридзе вспомнил, как его просили прилюдно унизить Волочкову

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе вспомнил, как в период работы в Большом театре его просили прилюдно унизить Анастасию Волочкову.

Семь лет назад Цискаридзе со скандалом ушел из театра, которому отдал 20 лет своей жизни. Он вспомнил, что нелегкие времена в Большом переживали и его коллеги. Так, в одно время артисты развернули травлю против Волочковой.

Балетмейстер танцевал с ней первый в Москве. Его попросили соврать, что он не может поднять артистку на сцене. Многим известно, что вес балерин является одной из проблемных тем. Цискаридзе не пошел на поводу у злопыхателей и отказался произносить такие слова, пишет ИА «Невские новости».

«Однажды меня попросили соврать перед камерами, что я не могу поднять Волочкову. Я отказался. Тогда это попросили сделать моего педагога, угрожали ему», — вспомнил танцовщик.

Николай признался, что рад раннему выходу на пенсию. Он отметил, что за годы работы в театре накопилась большая усталость и пропало желание заниматься делом своей жизни. Помимо прочего, за успешную карьеру пришлось заплатить здоровьем.