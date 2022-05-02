Цискаридзе станет новым ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале вместо Галкина

Телеведущего Максима Галкина предположительно уволили с Первого канала после его высказываний о спецоперации РФ на Украине. Он был лицом нескольких программ. В передаче «Сегодня вечером» его заменит Николай Цискаридзе. Он выложил анонс в Telеgram-канале.

Программа с новым ведущим уже записана. Выпуск покажут в эфире Первого канала 7 мая. Цискаридзе вместе с гостями обсудит песни из фильмов о войне.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Власти РФ заявляли, что целями кампании являются уничтожение военных объектов и устранение националистических группировок на территории Украины. По словам российских политиков, мирным жителям ничего не угрожает. Также власти РФ заявляли, что спецоперация стала предупреждающим ударом. По их словам, Украина и страны НАТО планировали напасть на Россию.

Часть артистов публично выразили несогласие с действиями властей РФ. Некоторые певцы, телеведущие и актеры поделились своим мнением в соцсетях и уехали заграницу. В их числе — семья Галкина. Его поддержали некоторые оставшиеся в России артисты, а журналист Маргарита Симоньян публично осудила телеведущего. После ее слов за Галкина вступился певец Филлип Киркоров. Об этом рассказала «Газета ru».