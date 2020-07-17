Цискаридзе сообщил о смерти известной французской балерины

«Сегодня утром из Швейцарии пришла очень грустная весть. На 96-я году жизни ушла гениальная Рене Жанмер, настоящая дива французского кабаре! Женщина — символ высокого стиля и шика!» — написал артист.

Он рассказал, что этот псевдоним она придумала себе в детском возрасте. Жанмер была музой хореографа Ролана Пети, а также модельера Ив Сен Лорана, Аззедина Алайя и художника Романа Тыртова, пишет «Вечерняя Москва».

По словам Цискаридзе, именно она ввела моду на короткую стрижку «под мальчика». Впервые ее так постриг муж Ролан Пети перед премьерой балета «Кармен» в 1949 году. Российский танцор признался, что давно не видел артистку, однако нередко говорил с ней по телефону. Он подчеркнул, что она была женщиной с отличным образованием и чувством юмора.