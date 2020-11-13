Цискаридзе рассказал про жестокость, которая встречается в балете

По данным NEWS.ru, артист поделился самой жуткой историей, которая происходила при нем. Он рассказал, что его однокласснику как-то раз намазали нижнее белье «Финалгоном».

«Это незаметно, но когда ты начинаешь разогреваться — это страшная боль, и это не отмывается», — пояснил Цискаридзе.

Также он добавил, что родители его одноклассников писали заявления в КГБ на этого танцора, так как по их мнению, мальчик не может иметь такие выдающиеся способности к балету.