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    13 ноября 2020, 17:49

    Цискаридзе рассказал про жестокость, которая встречается в балете

    Дарья Морозова

    Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что в балете царит жестокая атмосфера между танцорами. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на интервью с журналисткой Ириной Шихман.

    По данным NEWS.ru, артист поделился самой жуткой историей, которая происходила при нем. Он рассказал, что его однокласснику как-то раз намазали нижнее белье «Финалгоном».

    «Это незаметно, но когда ты начинаешь разогреваться — это страшная боль, и это не отмывается», — пояснил Цискаридзе.

    Также он добавил, что родители его одноклассников писали заявления в КГБ на этого танцора, так как по их мнению, мальчик не может иметь такие выдающиеся способности к балету.