13 ноября 2020, 17:49
Цискаридзе рассказал про жестокость, которая встречается в балете
Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что в балете царит жестокая атмосфера между танцорами. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на интервью с журналисткой Ириной Шихман.
По данным NEWS.ru, артист поделился самой жуткой историей, которая происходила при нем. Он рассказал, что его однокласснику как-то раз намазали нижнее белье «Финалгоном».
«Это незаметно, но когда ты начинаешь разогреваться — это страшная боль, и это не отмывается», — пояснил Цискаридзе.
Также он добавил, что родители его одноклассников писали заявления в КГБ на этого танцора, так как по их мнению, мальчик не может иметь такие выдающиеся способности к балету.