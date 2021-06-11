Цискаридзе прокомментировал решение Волочковой судиться с Большим театром

Народный артист России Николай Цискаридзе выразил мнение, что Анастасия Волочкова вполне имеет право требовать у Большого театра пенсию, поэтому она вполне может подать в суд. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Он объяснил, что Волочкова работала в Большом театре, поэтому он обязан ей выплачивать пенсию. Почему ей не оформили выплаты Цискаридзе непонятно.

«Она достигла возраста, когда ей положена пенсия, она является работником Большого театра. Закон есть закон, в любой стране», — заключил Цискаридзе.