Цискаридзе назвал большой трагедией уход Волочковой из балета

Цискаридзе напомнил, что Волочкова начинала свою карьеру как выдающаяся и талантливая балерина. Однако ряд «сложных обстоятельств», окружение и собственные поступки артистки привели к ее уходу из балета. Завершение карьеры артистки он назвал «большой трагедией».

«Бывает, что вы попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться», — процитировало Цискаридзе ИА Nation News.

«Я очень люблю ту Настю. И очень нежно к ней отношусь и знаю всю кухню, которая происходила», — подчеркнул балетмейстер.

Напомним, в 2003 году Волочкову уволили из Большого театра. По официальной версии, она не подходила под стандарты примы по физическим параметрам. Отказ работать с балериной тогда не подписал только Николай Цискаридзе.

По словам самой Волочковой, увольнение стало местью олигарха Сулеймана Керимова за разрыв отношений.