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    16 февраля 2021, 20:07

    Церемония прощания с Валкманом прошла в Москве

    Дарья Морозова

    Церемония прощания с актером Олегом Валкманом прошла в Москве в 29 больнице. Об этом сообщило издание StarHit.

    По данным «Газеты.ru», актер умер 13 февраля. Есть информация, что у него были проблемы с сердцем. На церемонию пришли его коллеги, а также единственная родственница — племянница Алена.

    «Дорогой Олег, злюсь немного, потому что не жалел ты себя. Добрее человека я не встречала в нашем актерском цеху», — сказала во время прощания актриса Ольга Копосова.