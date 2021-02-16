Церемония прощания с Валкманом прошла в Москве

Церемония прощания с актером Олегом Валкманом прошла в Москве в 29 больнице. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным «Газеты.ru», актер умер 13 февраля. Есть информация, что у него были проблемы с сердцем. На церемонию пришли его коллеги, а также единственная родственница — племянница Алена.

«Дорогой Олег, злюсь немного, потому что не жалел ты себя. Добрее человека я не встречала в нашем актерском цеху», — сказала во время прощания актриса Ольга Копосова.