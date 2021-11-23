Церемония прощания с Валерием Гаркалиным началась в учебном театре ГИТИС. Трансляция

В Москве началась церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным. Траурное мероприятие проходит в здании учебного театра ГИТИС в центре столицы. «360» ведет прямую видеотрансляцию из Большого Гнездниковского переулка.

Народный артист Валерий Гаркалин умер от последствий заражения коронавирусом 20 ноября. Он попал в больницу в тяжелом состоянии в начале октября. Все это время Гаркалин находился на аппарате ЭКМО, так как его легкие, пораженные ковидом, не работали.

Накануне журналистка Алла Буловинова опубликовала на своей странице в Fасеbооk последнюю фотографию актера. Снимок сделали в конце лета после спектакля в Театре имени Пушкина. На этом фото видно, что обычно худощавый Гаркалин заметно располнел.