Церемония прощания с Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве

В Москве простились с народным артистом России Михаилом Кокшеновым. Церемония проходила в ритуальном зале митинского крематория в Москве.

Об этом РИА «Новости» рассказал актер Алексей Панин. Он отметил, что в прощании участвовало небольшое количество людей — в основном там присутствовали близкие друзья и родственники. Попрощаться с Кокшеновым пришел также актер Борис Токарев — он исполнил роли Сани Григорьева в фильме «Два капитана».

Урну с прахом народного артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых, который расположен на Новодевичьем кладбище. Склеп находится недалеко от могилы Гоголя.

Михаил Кокшенов умер 5 июня в 83 года после продолжительной болезни. В 2017 году он перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

Свою актерскую карьеру он начал, снявшись в эпизодах известных фильмов «Девчата» и «Высота». В 1963 году он получил второе образование, окончив Театральное училище им. Б. В. Щукина. Первая специальность, на которую отучился Кокшенов — инженер.

Михаил Кокшенов сыграл более чем в 100 российских и советских фильмов. В 2002 году за свои заслуги он получил звание Народного артиста РФ. Кокшенов пробовал себя не только в роли актера, но и как продюсер, режиссер и сценарист нескольких картин. Он не раз снимался в киножурнале «Ералаш», а также озвучивал и дублировал фильмы.