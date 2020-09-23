Церемония прощания с Михаилом Борисовым началась в Москве. Онлайн-трансляция
После гражданской панихиды пройдут похороны. Покоиться Борисов будет на Востряковском кладбище.
Михаила Борисова не стало 19 сентября. Ведущего «Русского лото» увезли в больницу со съемок, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Спасти Борисова врачи не сумели.
Позже стало известно, что он плохо себя чувствовал еще до съемочного процесса: к Борисову приезжала скорая, которую вызвала команда передачи, но от госпитализации он отказался. Сестра ведущего допустила, что у него были проблемы с сердцем.
Борисов много работал на телевидении, в кино, никогда не забывал о сцене, преподавал на кафедре режиссуры в театральном институте. В 2000 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. Программу «Русское лото» он вел 26 лет, став лицом всероссийской лотереи.