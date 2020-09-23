Церемония прощания с Михаилом Борисовым началась в Москве. Онлайн-трансляция

Бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов скончался в 71 год. Родные и близкие простятся с ним на Большой сцене театрального института имени Щукина. «360» ведет прямую трансляцию траурной церемонии.

После гражданской панихиды пройдут похороны. Покоиться Борисов будет на Востряковском кладбище.

Михаила Борисова не стало 19 сентября. Ведущего «Русского лото» увезли в больницу со съемок, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Спасти Борисова врачи не сумели.

Позже стало известно, что он плохо себя чувствовал еще до съемочного процесса: к Борисову приезжала скорая, которую вызвала команда передачи, но от госпитализации он отказался. Сестра ведущего допустила, что у него были проблемы с сердцем.

Борисов много работал на телевидении, в кино, никогда не забывал о сцене, преподавал на кафедре режиссуры в театральном институте. В 2000 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. Программу «Русское лото» он вел 26 лет, став лицом всероссийской лотереи.