Трансляция церемонии прощания с Моисеевым в Москве | 360°

Знаменитости 02 октября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber Церемония прощания с Борисом Моисеевым началась в Москве. Трансляция Церемония прощания с Борисом Моисеевым началась на Троекуровском кладбище

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В Москве 2 октября провожают в последний путь артиста Бориса Моисеева. Певец скончался на 69-м году жизни. Церемония проходит в зале на Троекуровском кладбище. «360» ведет прямую трансляцию.

Известно, что Моисеев пережил два инсульта: в 2010 и 2015 годах, они подорвали его здоровье. Последние года певец жил уединенно, почти не появлялся на публике. Ухаживал за ним его арт-директор Сергей Горох.

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К зданию траурного зала на кладбище прибыло множество людей. Среди них был актер Леонид Дзюник.

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«Мы с Борисом были знакомы очень давно, с 1993 года дружили, общались периодически. Были очень теплые, дружеские отношения и не приехать сюда я просто не мог. <…> Последний раз общались давно. Ему было тяжело общаться после двух инсультов. Благодаря Сергею Гороху, он встал на ноги», — сказал он.

Сергей Пенкин отметил, что Моисеев был хорошим режиссером, но об этом мало кто знает.

«Жаль, что уходят такие личности, глыбы. Ценить надо при жизни, потом мы много теряем», — добавил он.

К кладбищу продолжают прибывать знаменитости и поклонники Моисеева.

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