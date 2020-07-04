Церемония прощания с артистом Виктором Проскуриным прошла в Москве

В последний путь актера проводили его близкие и коллеги — вдова Ирина Хонда, артисты Александр Балуев, Александр Рапопорт, Ирина Шевчук, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и другие. В конце прощания по театральной традиции прозвучали аплодисменты.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Виктор Проскурин умер 30 июня на 69-м году жизни. Причина — обструктивная болезнь легких. По словам вдовы, он очень долго болел и не выдержал последнего приступа. Его перевели в реанимацию и уже не смогли спасти.

Проскурин прославился благодаря ярким ролям в советских фильмах «Большая перемена», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана» и многих других — всего около 130 экранных работ. Помимо съемок, Проскурин озвучивал мультфильмы. Еще он служил в театре «Ленком» — там его полюбили за роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города».