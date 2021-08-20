Церемония открытия конкурса «Новая волна» прошла в Сочи

Церемония открытия конкурса молодых исполнителей «Новая волна» прошла в Сочи. На ней присутствовали многие знаменитости. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Певец Сергей Лазарев приехал со своими детьми — Никитой и Аней. Сам он надел белый костюм, дочка — пышное платье, а сын — белую рубашку.

София Ротару нарядилась в перламутровое приталеное платье с золотым поясом.

Филипп Киркоров приехал с необычной сумкой от Louis Vuitton в виде самолета. Также он взял с собой кошелек-морковку, который бренд создал по его заказу.

Необычно выглядела и MARUV. Она выбрала откровенный наряд в бельевом стиле и длинную черную фату.

Ранее Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, усомнился в том, что болезнь певицы МакSим является правдой. По его мнению, информация об этом является не более, чем пиар-ходом.

Он уточнил, что история о болезни девушки с самого начала вызвала у него подозрения. Он предполагал, что через некоторое время звезда вернется и даст большой концерт. Артист подчеркнул, что такое мнение является лишь его предположением.