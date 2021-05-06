«Ценитель женщин». Волочкова обрушилась на Ани Лорак после обвинений в адрес Меладзе

Анастасия Волочкова уверена, что Константин Меладзе не мог поставить интимные отношения как условие для помощи Ани Лорак в творческой карьере. По мнению балерины, певица повела себя некрасиво. Об этом она рассказала МБН «360».

Ани Лорак стала героиней шоу «Судьба человека». Певица поделилась историей, как в 2007 году начала сотрудничать с Константином Меладзе. Но совместная работа не заладилась — по словам Лорак, продюсер явно испытывал к ней симпатию и хотел перевести отношения в другую плоскость. Но Лорак такой путь к славе не устроил.

Волочкова призналась, что не в курсе, что произошло между Меладзе и Лорак. Но выступила в защиту продюсера.

«Я знаю Константина как выдающегося и гениального совершенно продюсера, музыканта, как добропорядочного человека, очень интеллигентного, красивого и мужественного. Ценителя женщин, конечно же, и вообще удивительного человека», — сказала балерина.

Мужчины и женщины всегда могут делать предложения личного характера, согласиться или отказаться — это дело каждого, подчеркнула артистка. Но Волочкова уверена, что Меладзе не мог поставить такое условие для совместного творчества.

«Он не мог поставить это как ультиматум касаемо творческого вопроса, записи песни или чего-то еще. Это абсолютно невозможная ситуация», — высказалась она.

Константин Меладзе помог многим артистам занять свое место на эстраде, отметила Волочкова.

«Почему Ани Лорак вспомнила о каком-то якобы произошедшем инциденте спустя 14 лет? А где она была раньше? Как говорится, дорога ложка к обеду. Если что-то было не так и что-то ей не понравилось, надо было сразу выяснить этот вопрос», — сказала она.

Волочкова сравнила претензии Лорак к Меладзе с последними тенденциями в США, где многие уже взяли в привычку рассказывать, как к ним домогались в молодости.

«Это напоминает тех женщин американских, которые спустя 20 лет начали вдруг вспоминать о выдающихся режиссерах, которые якобы их домогались, якобы их хотели. Какая-то очень нелепая ситуация и некрасивая, если честно, со стороны Каролины (настоящее имя Ани Лорак — прим. ред.) по отношению к такому выдающемуся человеку, как Константин Меладзе», — заключила балерина.

Вслед за Ани Лорак еще одна украинская певица Оля Полякова тоже заявила о домогательствах Меладзе.