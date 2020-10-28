«Цена вообще не смутила». Ефремов заказал гуся с яблоками на ужин сокамерникам в СИЗО

Осужденный по делу о смертельной аварии актер Михаил Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин. Он заказал гуся с яблоками. Блюдо обошлось актеру в шесть тысяч рублей.

Об этом сайту kp.ru рассказала сестра артиста Анастасия.

Она рассказала, что с Ефремовым все в порядке. Артист сумел найти контакт с сокамерниками, и к нему относятся хорошо. Недавно Ефремов даже устроил для них ужин.

Сотрудник московской пищевой фирмы, который работает в сфере услуг питания тюрьмы, рассказал, что недавно из изолятора поступил заказ приготовить фаршированного яблоками гуся. Он отметил, что такой заказ поступил от Ефремова. Блюдо обошлось в три тысячи рублей.

«Ефремову был в итоге выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в шесть тысяч рублей. Но его цена вообще не смутила», — рассказал сотрудник московской пищевой фирмы.

Пьяный Михаил Ефремов, управляя своим внедорожником, 8 июня врезался в фургон, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. В ходе судебного разбирательства Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии и выплате штрафа сыну погибшего.

Через апелляцию срок удалось сократить на полгода, но адвокаты артиста намерены обратиться с кассацией, чтобы либо еще уменьшить срок его нахождения под стражей, либо изменить меру пресечения на колонию-поселение.