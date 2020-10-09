«Целая индустрия умирает». Газманов рассказал о финансовых проблемах

Российский певец Олег Газманов рассказал о финансовых трудностях, с которыми столкнулся из-за коронавируса. Он отметил, что артистам никто не помогает, однако многим из них нечем платить зарплату своей команде.

Об этом музыкант рассказал во время финала музыкального конкурса «Детская Новая волна — 2020». Из-за пандемии мероприятие пришлось перенести на октябрь — изначально оно было запланировано на начало июня. Слова Газманова процитировала kp.ru.

Музыкант отметил, что из-за пандемии у звезд все не так радужно, как думают окружающие. Пришлось отменить большое количество концертов — по словам Газманова, только ему пришлось отказаться от более 100 выступлений. При этом певец подчеркнул, что у них с супругой нет бизнеса, которым они могли бы зарабатывать.

По словам Олега Газманова, на безбедную жизнь заработали далеко не все артисты — «может, человек 50». Однако у каждого из них есть еще и команда, которой тоже нужно платить зарплату.

«У меня, например, работает 17 человек, я их всех кормлю. Но я не могу их кормить, когда нет работы. А куда им деваться? И это ведь настоящие профессионалы: гитаристы, клавишники, звукорежиссеры. Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает. Все считают: „А артисты? Ну помирайте. Как хотите, так и живите!“», — подчеркнул Газманов.

«Детская Новая волна — 2020» стартовала в Крыму 7 октября. Финал международного конкурса провели на базе МДЦ «Артек». Из-за пандемии мероприятие пришлось перенести на октябрь — изначально оно было запланировано на начало июня.