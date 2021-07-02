Цекало рассказал о конфликте с коллегами по шоу «Прожекторперисхилтон»

Шоумен и продюсер Александр Цекало рассказал подробности конфликта с коллегами с Первого канала. Речь идет о шоу «Прожекторперисхилтон», которое ранее там выходило.

Об этом он рассказал в интервью Esquire: позже его удалили по неизвестным причинам, но копия сохранилась в кэше Google.

Цекало отметил, что причиной конфликта стал его брак с Дариной Эрвин, которая младше актера на 30 лет. Он уточнил, что коллеги по шоу не приняли их отношения.

«Они все назывались друзьями, но по факту они не приняли мою сторону, они не приняли мой выбор и не уважают его, а значит, они не уважают меня и мою жену. Значит, они не друзья», — рассказал он.

Продюсер подчеркнул, что не смог бы сесть за один стол ни с кем из бывших друзей. Он также добавил, что не интересуется проектом, который вышел в офлайн. Он добавил, что занимается своими делами и не нуждается в самоутверждении или заработке такого рода.

«А даже если бы были нужны, то главная причина моего неучастия в этом проекте — то, что это не мои люди», — подчеркнул он.

«Прожекторперисхилтон» выходил на Первом канале с 2008 по 2012 год, а также в 2017 году. Программу постоянно вели Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. Каждый новый выпуск они приглашали гостя, вместе с которым обсуждали актуальные события, которые произошли в мире.