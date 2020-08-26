Царикати прокомментировал смерть Легкоступовой

По его словам, певицу кремировали. Прощание было закрытым и очень скромным. На нем присутствовало мало знаменитостей.

Также артист уверен, что в смерти Легкоступовой виноват ее муж Юрий Фирсов.

«На людях можно быть овцой, а дома быть волчарой. За 29 лет я никогда у нее в руке не видел ни рюмки, ни бокала. А он ее спаивал, бил, она умерла от черепно-мозговой травмы», — заключил Царикати.