Знаменитости 26 декабря 2023, 18:34 «Царьград»: пострадавший из-за Киркорова охранник хочет честного суда и не согласится на компенсацию

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Александр Короткий, охранник, который повредил спину после того, как его толкнул со сцены певец Филипп Киркоров, заявил, что ему не нужны деньги артиста, он хочет дождаться честного суда. Об этом сообщил «Царьград».

По словам пострадавшего и его адвоката, дело о причинении вреда здоровью хотят закрыть. Однако Короткий сдаваться не намерен. Сторона артиста пока не связывалась с ним, но, если предложат уладить спор с помощью денег, охранник намерен отказаться. По собственному признанию, он хочет идти до конца.

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Напомним, Александр Короткий пострадал после падения со сцены во время концерта Ани Лорак. Он настаивает, что его толкнул Филипп Киркоров. Мужчина получил травму спины и теперь хочет судиться с артистом.

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