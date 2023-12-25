Знаменитости 25 декабря 2023, 11:49 «Царьград»: охранник Киркорова попал в больницу после того, как певец столкнул его со сцены

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Филипп Киркоров на одном из концертов столкнул со сцены охранника, когда проходил мимо него, в результате последнему пришло обращаться к врачу из-за травмы спины. Об этом сообщил «Царьград».

В распоряжении «Царьграда» появились кадры инцидента. По данным издания, после того, как певец толкнул охранника, он упал со сцены и сильно ударился спиной. Врачи подтвердили и зафиксировали травмы. Пострадавший сразу обратился в полицию, чтобы артиста привлекли к ответственности.

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