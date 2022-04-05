Труп американского рэпера вытащили на сцену в клубе

Американскому рэперу Goonew устроили похороны в ночном клубе. Забальзамированный труп 24-летнего артиста нарядили и выставили напоказ на прощальной вечеринке, написал TMZ.

Труп рэпера, одетого с ног до головы, которую украшала корона, стал главным героем поминальной вечеринки «Последнее шоу», которую устроили в клубе Bliss в Вашингтоне. Проводить усопшего решили без гробовой тишины.

Публика по-разному восприняла такой перфоманс. Кто-то плясал, другие смотрели на труп с каменными лицами. Секретный гость из морга стал сюрпризом и для владельцев клуба, которых ни о чем не предупредили. В клубе извинились перед всеми, кого задело появление мертвеца.

Рэпера Goonew, чье настоящее имя Маркелл Морроу, застрелили несколько недель назад. Тело музыканта нашли на парковке. Родственники считают, что он стал жертвой вооруженного ограбления. По словам матери, артист отдал грабителю все, что он требовал, однако тот все равно выстрелил ему в спину. Убийцу разыскивает полиция. За информацию, которая поможет найти преступника, назначили вознаграждение в 25 тысяч долларов.