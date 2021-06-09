Международрый день друзей традиционно отмечается 9 июня. В своем интервью лидер российской рок-группы «7Б» Иван Демьян заявил, что труднее всего прощать предательство со стороны друзей. Об этом сообщил сайт News.ru.

Музыкант заявил, что продолжительность дружбы не всегда является показателем ее качества. Намного важнее оценивать поступки людей. Также немалую роль играют общие интересы.

«Тебя предали, подвели. В таком случае только, как я понимаю, очень сложно простить. Хотя, как говорит Господь, нужно уметь прощать всех и всё. Тогда и человеку будет полегче», — заявил музыкант.

Демьян заявил, что найти друзей в современном мире все еще можно. Он отметил, что достаточно «оглянуться вокруг себя, и всегда такие люди найдутся».

Солист заявил, что в дружбу необходимо верить. Он отметил, что важно относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.

Ранее группа отметила свой 20-летний юбилей. Иван Демьян рассказал о планах устроить тур по российским городам и анонсировал новый альбом. Музыканты выбирают между несколькими вариантами названий.

«„Психосоматика“ или „По дорогам ветра“, мы пока не определились», — заявил музыкант.