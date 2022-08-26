«Трудно найти, легко потерять». Бузова публично отказала бывшему мужу в сотрудничестве

Ольга Бузова отказала бывшему мужу Дмитрию Тарасову в деловом сотрудничестве в проекте по популяризации спорта. Пост «Обращение к бывшему мужу .» (орфография автора) опубликован в Telegram-канале.

«Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей жизни — нет места для тебя», — написала она.

Среди прочего Бузова назвала спортивный проект экс-мужа сомнительным и заявила, что она — единственная его возможность для пиара. И что вся Россия это понимает.

А в конце телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер, писатель и создатель собственной криптовалюты процитировала Иосифа Бродского.

За две недели до этого поклонники умудрились потерять вылетевшую на вертолете в горы Ольгу Бузову, целые сутки не выкладывавшую ничего в Сеть. Но, как позже выяснилось, Бузова оказалась цела и невредима — она отдыхала в отеле.