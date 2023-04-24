Эксклюзив 24 апреля 2023, 23:08 «Трубку не берет». Подруга Власовой отреагировала на сообщения о госпитализации певицы Подруга певицы Натальи Власовой назвала крайне странной невозможность дозвониться артистке РИА «Новости»

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Подруга певицы Натальи Власовой — Радмила Маслокаева — сообщила, что не может дозвониться артистке. В беседе с «360» приятельница исполнительницы назвала крайне странным, что ни Власова, ни ее родственники не отвечают на звонки после появления в СМИ информации о госпитализации.

«Не могу дозвониться до нее, не понимаю вообще. Ни ей, ни родственникам, не понимаю, что и где — не берет трубку и не отвечает, где и что. Это крайне странно, что не могу дозвониться», — рассказала подруга артистки.

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Между тем пиар-менеджер Натальи Власовой Андрей Карпов сообщил «Газете.ру», что артистка находится в реанимации без сознания. Причиной стали проблемы с сердцем. Сейчас, по его словам, врачи и мать Натальи решают вопрос о введении певицы в медикаментозную кому.

Исполнительнице хита «Я у твоих ног» стало плохо во время корпоратива. Она ушла со сцены и потеряла сознание за кулисами. Приехавшие медики диагностировали у Власовой сердечную недостаточность.

В марте неизвестный обстрелял автомобиль Натальи Власовой. Певица вернулась с концерта и обнаружила на своей машине пять следов от пуль. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей.