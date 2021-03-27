Троицкий рассказал, где и когда могут похоронить основателя «Звуков Му»

Бывшего участника музыкальной группы «Звуки Му» Александра Липницкого, который утонул в Москве-реке, похоронят на Аксиньинском кладбище в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом «360» рассказал музыкальный критик, друг погибшего Артемий Троицкий.

Предположительно, похороны состоятся 30 марта.

«Еще неизвестно окончательно, скорее всего, [похоронят] во вторник на Аксиньинском кладбище», — сказал он.

Троицкий подтвердил, что тело музыканта нашли в Москве-реке в поселке Николина Гора утром 27 марта. «Там же, где он и утонул позавчера», — отметил он.

Музыкальный критик объяснил, почему водолазы не могли найти тело Липницкого в течение двух дней, — «снесло по течению, но не далеко».

Основатель группы «Звуки Му» утонул 25 марта, когда пытался спасти свою собаку. Супруга Липницкого Инна сообщила в полицию о пропаже мужа вечером того же дня. Уже тогда женщина чувствовала, что случилось несчастье.

Свидетели говорили, что артист взял на лыжную прогулку своего золотистого ретривера, писал сайт eg.ru. Он вместе с собакой вышел на лед, вскоре домашний питомец упал в воду. Музыкант попытался спасти четвероного, но тоже провалился в промоину. О судьбе собаки ничего не известно. Тело музыканта нашли водолазы.

Александр Липницкий посвятил всю жизнь музыкальной критике и журналистике. Его дом в поселке Николина Гора в 1980-х превратился в главное прибежище рок-музыкантов в Москве.