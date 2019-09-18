«Трогательная свадьба»: Роднянский порадовался за Бондарчука

«Признаюсь, я не помню такой трогательной, красивой и запоминающейся свадьбы. Молодые неподдельно волновались, гости утирали слезы, а присущий подобным форматам пафос сопровождался какой-то удивительно веселой нежностью», — написал он.

Главная интрига — платье невесты. Свадьба Бондарчука и Андреевой стала самым закрытым торжеством года Подробнее

Роднянский порадовался за Бондарчука, он никогда не видел режиссера таким счастливым. По словам продюсера, поклонники знают Бондарчука как «рассказчика уморительных историй», актера с остроумными характерными ролями. Однако на самом деле режиссер — «законченный интроверт», считает Роднянский. По крайней мере, был таким до встречи с Андреевой.

Встреча с актрисой изменила Бондарчука и его жизнь к лучшему.

«Пользуясь кинематографической терминологией, произошел переход из черно-белой в цветную жизнь», — добавил Роднянский.

По его мнению, счастье молодоженов «так очевидно, так заразительно и так прекрасно». Поэтому продюсер пожелал, чтоб оно длилось вечно.

Бондарчук и Андреева поженились 17 сентября. Торжество прошло в Юсуповском дворце на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге — в родном городе невесты.