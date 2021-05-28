Трофим раскритиковал певцов без образования

Музыкант Трофим раскритиковал блогеров, которые без специального образования начали делать карьеру певцов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным сайта «Дни.ру», он считает, что успех таких исполнителей будет не долгим и через некоторое время все забудут о них. Также он назвал подобную музыку «фастфудом».

«Если человека с самого рождения кормить фастфудом, то он даже не будет знать, что такое украинский борщ или, например, котлеты по-киевски со сложным гарниром», — объяснил Трофим популярность таких исполнителей.

По его словам, деятельность таких певцов нельзя назвать творчеством. Также Трофим прокомментировал свое отношение к феминизму. Он считает, что «должно быть равноправие, уважение», но при этом он «против феминизма».

Трофим также выразил свое мнение об участии его дочери в шоу «Голос». Он рассказал, что не одобряет ее решение.

«К тому же, на нас столько всего вылилось на тему блата, столько хейта. Но к счастью, дочь легко это пережила. Ей вообще по барабану», — прокомментировал исполнитель.