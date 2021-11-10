Три человека пострадали на съемках фильма «Неудержимые-4»

Три человека пострадали в двух разных инцидентах во время съемок фильм «Неудержимые — 4» с Джейсоном Стэтхэмом. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на телеканал Mega.

Сначала один из техников упал с судна, на котором проходили съемки. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Второй случай произошел, когда каскадер ехал на автомобиле задним ходом и случайно ранил оператора. Сам каскадер также пострадал.

Съемки продолжаются, несмотря на случившееся.