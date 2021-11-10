10 ноября 2021, 14:12
Три человека пострадали на съемках фильма «Неудержимые-4»
Каскадер Джейсона Стэтхэма и два техника пострадали на съемках
Три человека пострадали в двух разных инцидентах во время съемок фильм «Неудержимые — 4» с Джейсоном Стэтхэмом. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на телеканал Mega.
Сначала один из техников упал с судна, на котором проходили съемки. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Второй случай произошел, когда каскадер ехал на автомобиле задним ходом и случайно ранил оператора. Сам каскадер также пострадал.
Съемки продолжаются, несмотря на случившееся.